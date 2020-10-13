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Dünya Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi
Dünya

Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ABD'de çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 02:06:00 -
Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." dedi.

Diğer taraftan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." diyerek dalga geçti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı gaflarla Türkiye'de sık sık gündem oluyor. En son kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili soruya "Maraş mı? Ne Maraşı" diyerek Kıbrıs'daki kapalı Maraş'ın sorulduğunu anlayamamıştı. 

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