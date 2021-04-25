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Dünya Biden İstanbul'un adını da değiştirdi
Dünya

Biden İstanbul'un adını da değiştirdi

ABD Başkanı Biden'ın skandal tanımlamasına Türkiye'den tepki gösterilirken Biden'ın metinde İstanbul yerine de 'Konstantinopolis' ismini kullanması gözlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 02:09:00 -
Biden İstanbul'un adını da değiştirdi

Beyaz Saray'dan beklenen açıklama yapıldı. Daha önceki başkanların aksine Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu. Biden'ın bu tanımlamasını içeren metinde bir skandal daha ortaya çıktı. Açıklamada İstanbul yerine 'Konstantinopolis' dediği görüldü.

2 defa sözde soykırım ifadesini kullandı

Biden açıklamasının başında, "Her yıl bu günde Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin bir daha yaşanmasını engellemeye yönelik bağlılığımızı yeniden ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, açıklamanın son paragrafında ise "Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda yok olan bütün Ermenileri onurlandırmaktadır" dedi.

İstanbul'un adını değiştirdi

Açıklamanın devamında ise 'Konstantinopolis' ifadesinin kullanıldığı ilgili kısmı şu şekilde:

24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız.

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