Biden, İsrailli ismin önünde diz çöktü!

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Temmuz'da görevinden ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i geçen hafta Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'ı da yakın zamanda ağırlamak istediğini söyleyen Biden'ın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

28 Haziran'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmede Rivlin, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) olan 45 yaşındaki Ravitz'in en önemli yardımcılarından biri olduğunu ve zorlu işinin yanı sıra 12 çocuğuyla ilgilendiğini söyledi. Bunu duyan Biden, "hayranlığını göstermek için" diz çöktü.

O ana ait fotoğrafta Ravitz ve Rivlin'in Biden'a bakarak gülümsediği görülüyor.

Bununla birlikte Biden, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde yaptığı açıklamada İsrail'in "meşru müdafaa" hakkına desteğinin süreceğinin altını çizmiş ve şöyle konuşmuştu:

"ABD Başkanı olarak, İsrail'e olan taahhüdümüz kati ve gerçektir. Her zaman söylediğim gibi, bir İsrail olmasaydı biz bir tane icat ederdik... İran'ın benim başkanlığım döneminde asla nükleer sahibi olamayacağını söyleyebilirim."