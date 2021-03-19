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Gündem Biden ile Putin arasındaki 'katil' gerilimine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Çok şık bir cevap verdi
Gündem

Biden ile Putin arasındaki 'katil' gerilimine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Çok şık bir cevap verdi

Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 14:06:00 - 2021-03-19 14:19:03
Biden ile Putin arasındaki 'katil' gerilimine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Çok şık bir cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı.

Erdoğan namazın ardından camii çıkışısında kendini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.

Bildiğiniz gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız.

Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Gerekli cevabı verdik, Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bu cevabını yine misliyle vereceğiz.

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz.

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Yorumlar

Fevzi

Ne oluyormuş Rusya'nın devlet başkanı olunca? Katil katildir. Putin katil değilse Esad'da değildir o zaman. Rusya dedi mi bizim nevrimiz dönüyor neyse.
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