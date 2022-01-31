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Dünya Biden ile Katar Emiri Beyaz Saray'da bir araya geldi
Dünya

Biden ile Katar Emiri Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:22:00 - 2022-01-31 23:40:04

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Biden, Katar’ı ABD’nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını açıkladı.

İki lider Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar’ı Orta Doğu’da ABD’nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

Biden ve Al Sani’nin Orta Doğu’da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.

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