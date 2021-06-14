Biden ile görüşmeye giden Erdoğan net konuştu: ABD’den ‘amasız’ ilişki istiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi. Zirveye değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Biz kendi sınırlarımızı korurken, NATO’nun sınırlarını da koruyoruz. Farklı cephelerden verdiğimiz mücadelelerde haklı olarak ittifak ruhuna uygun şekilde hareket edilmesini bekliyoruz. Zirve sırasındaki müttefiklerimize başta terörizm olmak üzere ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma göstermelerini beklediğimizi de ifade edeceğiz. NATO’dan ve ittifak üyelerinden, ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alınmasını, söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz.”

Umduğumuzu bulamadık

ABD ile ilişkiler, Ermeni tasarısı ve Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin de konuşan Erdoğan şöyle devam etti: “Amerika ile Amerika’nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Bu süreç içerisinde de hepsiyle kötü günlerimiz oldu diyemem. Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. ‘Bu başarılı çalışmalar esnasında Amerika gibi bir ülkeden Türkiye’nin beklentileri acaba tam manasıyla karşılığını buldu mu?’ derseniz ona da ‘buldu’ diyemem. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bunu bulalım.

Şimdi de Biden ile olan bir süreci yaşıyoruz. Geçmişti birçok görüşmelerimiz oldu. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan’ı (Ermeni tasarısının ABD Senatosunda kabul edilmesi) unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz.

Her şeyi konuşacağız

Birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor. Birçok tabii dedikodular vesaire içeride, dışarıda oldu. Bunları geride bırakıp ‘Neler yapabilir, neler yapacağız’ bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. 24 Nisan, bizleri ciddi manada üzmüştür ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. F-35, bu konuda Türkiye, maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır.. Bizim bütün derdimiz, beklentimiz, NATO’nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak yani amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika’dan görmektir.”

Azerbaycan kardeşliği

Zirvenin ardından Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: ifade eden Erdoğan, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır. Bu süreç içinde özellikle de Azerbaycan Karabağ’da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık işgale malum son vermiştir. Bu zafer aynı zamanda bölgede kalıcı barış ve istikrarın da kapısını aralamıştır. Bu fırsatın iç siyasi hesaplarla heba edilmemesi en büyük temennimizdir. 16 Haziran çarşamba günü A Milli Futbol Takımımızın, Galler ile oynayacağı maçı da değerli kardeşim Sayın Aliyev ile birlikte izleyeceğiz.”

