Katil İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırım hala devam ederken, ABD'nin İsraili engelleme konusundaki beceriksizliği hükümetin içinde de krize neden oluyor. Bazı mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, Başkan Biden'ın geçen hafta yardım çalışanlarına yönelik ölümcül saldırının ardından İsrail üzerindeki baskısı yeterince ileri gitmedi ve Gazze'deki insani krizi durdurmakta başarısız olacağını belirtirken hükümetteki iç muhalefetin arttığını söylediler ve silah transferleri konusunda daha sert adımlar atılması çağrısında bulundular.

Hükümet içi muhalefet rahatsız

ABD' hükümetinden bir yetkili, iç muhalefetin savaşın önceki herhangi bir noktasına göre "daha derin, daha geniş ve daha umutsuz" hale geldiğini söyledi. Geçen hafta Başkan Biden'ın baskısındaki artış memnuniyet verici olsa da, bunun harekete geçmenin "ahlaki aciliyetini" yansıtacak kadar ileri gitmediğini söylediler.

Yetkili, "Bunu, İsrail'in günü atlatmak ve silah transferlerinin durdurulmasını önlemek için gereken asgari çabayı gösterdiği şeklinde okudum" diye ekledi.

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal edip etmediği konusunda Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından tam bir inceleme yapıp yapmadığını söylemesi yönünde giderek artan bir baskı altında. Bu da ABD'nin silah sevkıyatına engel teşkil edebilir.

Terörist İsrail kendini savunduğunu iddia ediyor

İsrail, Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini sürekli olarak reddediyor ve Hamas'a yönelik saldırısında binlerce sivilin ölümünü sivil bölgelerden faaliyet göstermekle suçluyor. Hamas'ın 7 Ekim'de yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü ve 240'tan fazla kişinin rehin alınarak Gazze'ye geri getirildiği saldırılarının ardından İsrail'in varlığına yönelik bir tehditle mücadele ettiği belirtiyor.

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