Biden duyurdu: Putin'e verdiğim sözü tuttum

ABD Başkanı Joe Biden, siber suçlarla mücadele konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

Washington'un dün ünlü hacker grubu REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy'e suçlama yöneltmesi sonrası Beyaz Saray'dan Biden imzalı bir açıklama yayınlandı.

Biden, açıklamada "Haziran ayında Devlet Başkanı Putin'le görüştüğümde, ABD'nin siber suçluların cezalandırılması için adım atacağını açıkça belirtmiştim. Bugün yaptığımız da bu" ifadelerini kullandı.

Daha yapacakları çok iş olduğunu ancak halihazırda ciddi önlemler aldıklarını anlatan Biden, "Zararlı siber faaliyetleri ve suçluları engellemek, ülkemizde güvenliği artırmak, kara para aklanması için sanal para biriminin kötüye kullanımıyla mücadele etmek için federal hükümetin tüm gücünü kullanıyoruz ve fidye yazılımı ekosistemini bozmak ve fidye yazılım suçlularının güvenli limanlarını ortaya çıkarmak için uluslararası işbirliğini pekiştiriyoruz" dedi.

ABD, dün REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy’e suçlama yöneltmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da, Sodinokibi/REvil fidye yazılım çetesi liderlerinin kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.