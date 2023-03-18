Biden dünyaya duyurdu! Rusya devlet başkanı Putin çıldıracak! İşte o açıklaması...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, 1 yıldan fazla süredir devam ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Konu hakkında konuşan ABD Başkanı Biden ise, "Bence haklı bir karar. Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

PUTİN SORUMLU TUTULDU

UCM'den yapılan yazılı açıklamada Putin ve Lvova-Belova hakkında, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin'in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi.

"HAKLI BİR KARAR"

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin yakalama kararına ilişkin "(Putin) Bariz bir şekilde savaş suçları işledi. Bence haklı bir karar." diyerek, kararı haklı bulduğunu ancak mahkemenin uluslararası ölçekte tanınmadığını belirtti.

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