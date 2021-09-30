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Dünya Biden derin bir nefes aldı! Kritik yasa onaylandı
Dünya

Biden derin bir nefes aldı! Kritik yasa onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Geçici bütçe tasarısının 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanması önlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 23:53:00 -
Biden derin bir nefes aldı! Kritik yasa onaylandı

Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 175 vekil tasarının aleyhinde, 254 vekil ise lehinde oy kullandı.

Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçici bütçe tasarısının 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.

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