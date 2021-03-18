Biden çağrı yaptı! Avrupa Birliği Türkiye kararını ilan etti

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Reuters’ın haberine göre Avrupa Birliği’nden dört diplomat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) üst düzey yöneticileri kara listeye alma planlarını askıya aldığını açıkladı.

Reuters'a konuşan AB diplomatı, "Türk bireylerin kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" dedi.

Diplomatik yol öncelik

Reuters'a konuşan ikinci bir AB diplomatı, çalışmanın "hiçbir zaman gerçekten başarılı olmadığını" söylerken diğer diplomat da "diplomatik yola öncelik verildiğini" söyledi.

Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, bireyleri belirtmemekle birlikte, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için "izinsiz sondaj faaliyetleri" nedeniyle varlıkların dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önermişti.

Reuters'a konuşan diplomatlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Ocak'ta Avrupa Komisyonu başkanıyla yaptığı video konferans görüşmesinin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı yüz yüze görüşmelerin, 'Türk diplomasisinde bir değişime işaret ettiğini' söyledi.

Biden'ın çağrısı etkili oldu

Bunun yanı sıra Ajansa konuşan Avrupalı ve ABD'li yetkililer, bu kararda hem Ankara'nın daha 'yapıcı' bir dil kullanmasının, hem Yunanistan'la istişari görüşmelerin yeniden başlamasının, hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'e bu yöndeki çağrısının etkili olduğu belirtildi.

AB yönetimi Erdoğan ile görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.

Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.