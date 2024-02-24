Biden AYM’ye gider mi? Trump Laikliği çiğnedi "Kimse Trump yönetimi altında İsa'nın haçına dokunamayacak

Trump, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde katıldığı Ulusal Dini Yayıncılık Kongresi'nde seçim sürecini değerlendirdi.

Başkanlık seçimini kazanıp yeniden başkan olması halinde Beyaz Saray'da Hristiyanlıkla ilgili değerleri savunacağını vurgulayan Trump, "Tarih boyunca tüm komünist rejimler kiliseleri ortadan kaldırmaya çalıştı, aynı faşist rejimlerin kiliseleri kontrol etmeye çalışması gibi. Amerika'da ise radikal sol her ikisini de yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

ABD'deki "radikal sol" grupların haç sembolünü kaldırıp onun yerine "toplumsal adalet bayrakları" koymaya çalıştıklarını savunan Trump, "Fakat kimse Trump yönetimi altında İsa'nın haçına dokunamayacak, size yemin ediyorum." dedi.

Eyalette 5 Mart'ta yapılacak ön seçimleri kazanacağını öne süren Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimi yarışında dini grupların kendisine destek vermesini istedi.

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Donald Trump, 2016-2020 yıllarında başkanlık döneminde özellikle Evanjelik Hristiyanların güçlü desteğini almış, Evanjelik olan Mike Pence'i başkan yardımcısı olarak seçmişti.