Biden, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Kabil'de gerçekleşen DAEŞ saldırısında ölen 13 Amerikan askerinin cenazelerini karşıladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Kabil'de gerçekleşen DAEŞ saldırısında ölen 13 ABD askerinin cenazelerini karşıladı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos Perşembe günü terör örgütü DAEŞ'in Horasan kolu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucu 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti.
Biden, saldırılarda hayatını kaybeden 13 ABD askerinin cenazelerini karşılamak üzere Delaware eyaletinde yer alan Dover Hava Üssü’ne geldi.
Biden, beraberinde First Lady Jill Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı.
Askerlerin ABD bayrağına sarılı tabutlarının uçaktan çıkarılması sırasında Biden, eşi Jill Biden ve ABD’li üst düzey yetkililer saygı duruşunda bulundu. Törene ABD askerlerinin aileleri de katılırken, Biden, üsteki karşılama sonrası askerlerin aileleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.