Bici bici tarifi, nasıl yapılır? Kolay bici bici tarifi
Mahalle aralarında, parklarda ve ana caddelerde sık sık rastlayabileceğiniz bici bici, seyyar tezgahlarda satılır.
Mahalle aralarında, parklarda ve ana caddelerde sık sık rastlayabileceğiniz bici bici, seyyar tezgahlarda satılır. Adana'nın tekerlemelere konu olmuş tatlısı bici bici...
Malzemeler
- 2 litre su
- 1,5 su bardağı nişasta
- 1 çay bardağı şeker
Şerbet(Karsambaç) için;
- 2 litre su
- 1 tatlı kaşığı bici boyası
- 2 yemek kaşığı gül suyu
- 2 su bardağı şeker
Yapılışı
2 litre su ve 1 çay bardağı şeker kaynatılır. Nişasta 1 su bardağı soğuk suda eritilip kaynayan suya azar azar sürekli karıştırılarak dökülür ve 5 dk sürekli karıştırılarak kaynatılır. Ocaktan alınıp tepsiye dökülür. Soğuduktan sonra buzdolabına alınır.
Şerbet(Karsambaç) için;
2 litre suya tüm şerbet malzemeleri eklenir. Karıştırılıp buzdolabına alınır ve donması beklenir . Sunum aşamasında bici küp küp doğranıp üzerine donan şerbet buz rendesi yardımıyla rendelenip üzerine eklenir. Buzun üzerine isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı pudra şekeri ve birkaç damla gül suyu eklenir. Afiyet olsun.