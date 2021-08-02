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Yerel Biçerdöverin arızalanmasıyla çıkan yangında ekili buğday tarlası kül oldu!
Yerel

Biçerdöverin arızalanmasıyla çıkan yangında ekili buğday tarlası kül oldu!

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Akçaköy köyünde buğday ekili tarlada arızalanan biçerdöver nedeniyle çıkan yangında 140 dekar mahsul küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 23:51:00 -
Biçerdöverin arızalanmasıyla çıkan yangında ekili buğday tarlası kül oldu!

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Akçaköy köyü Kaymak Sekizi ve Derinöz mevkilerinde buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangında 20 üreticiye ait 140 dekar biçilmek üzere olan buğday küle döndü.

Akçaköy Muhtarı Ramazan Kibar yaptığı açıklamada, ''Yangın biçerdöver kaynaklı olarak meydana geldi. Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. 3 saatte kontrol altına alınan yangında 140 dekar alanda hasat zamanı gelmiş ekili buğday küle döndü. Biçerdöver sahibi 20 üreticimize ait hasat zamanı gelmiş buğdayın zararını karşılayacağını beyan etti ve kendisinden şikayetçi olunmadı. Rabbim bir daha böyle felaket yaşatmasın'' ifadelerini kullandı.

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