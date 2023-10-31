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Yerel Bıçaklı, tekmeli kavga! Yaralılar var
Yerel

Bıçaklı, tekmeli kavga! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-10-31 10:51:00 -
Bıçaklı, tekmeli kavga! Yaralılar var

Amasya'daki kavgada tekmeler, bıçaklar havada uçuştu, olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Hacılar Meydanı Mahallesi’nde geç saatlerde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Gökmen Ç. ve Furkan A. bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun’daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kavgaya müdahale eden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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