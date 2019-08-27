Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu Samsun’da bir genç, 2 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısında yaralandı.

Samsun’da bir genç, 2 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısında yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğrayan E.B.(25) sol kolundan bıçaklandı ve darp sonucu da kafasından yaralandı. Saldırganlar kaçarken, kanlar içinde kalan E.B., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.