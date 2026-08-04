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Yerel Bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu
Yerel

Bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu

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Bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk yüzünden yaralanırken, olayın şüphelisi bıçağı da bırakarak kaçmıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk yüzünden yaralanırken, olayın şüphelisi bıçağı da bırakarak kaçmıştı. Şüpheli şahıs bir süre sonra karakola giderek teslim olurken, kavganın asker eğlencesinde çıktığı ve şüphelinin de bacağından yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Ö. (16) ile A.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıkarken, A.Ö. yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmıştı. Olay sonrası şüpheli A.Y. bıçağı da bırakarak, kaçarken, A.Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın ardından kaçan A.Y. bir süre sonra karakola giderek, teslim oldu. A.Y.'nin de çıkan kavgada A.Ö. tarafından bacağından bıçakla yaralandığı ve kavganın asker eğlencesinde çıktığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen A.Y.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor.

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