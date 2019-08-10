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Bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Karabük’te sabah saatlerinde iki taraf arasında çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:08
Bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Karabük’te sabah saatlerinde iki taraf arasında çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre olay dün gece 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Sefa Tabak (22)ve Koray T. isimli şahıslarile Batuhan G., S.Ö ve G.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan G., 22 yaşındaki gence bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sefa Tabak, kanlar içinde yere yığılırken diğer şahıslar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Tabak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Tabak,daha sonra ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edildi. 22 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:08
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