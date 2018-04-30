Bıçaklarını makineye koyanlar dikkat!

- Pencerelerinizi asla güneşli havalarda silmeyin. Cam temizliğinde yapılan en büyük hata pencereleri güneşli havalarda yıkamaktır. Çünkü sıcak havalarda camlara yansıyan güneş ışığı camınıza sürdüğünüz deterjanın buharlaşarak yok olmasına neden olur.Bu da temizliğin etkisini azaltır.

- Sprey temizleyicileri yüzeylere sıkmayın. Bunun yerine silmek için kullanacağınız beze sıkın.

- Mutfak tezgahı, genellikle mutfak toplandıktan sonra temizlenen son yerdir. Mutfak tezgahını asla diğer yerleri temizlediğiniz el bezi ile temizlemeyin. Mutfak tezgahı silmek için mutlaka farklı bir bez kullanın.

- Siyah renkte olan eşyalarınızı oval hareketlerle temizlemeyin. Bunun yerine yukarı aşağı hareketlerle temizleyin.

- Aynalar evlerde en çok leke tutan eşyalardan biridir. Genellikle parmak izi lekelerinin olduğu aynaları gazete kağıdı ile hiçbir leke kalmadan temizleyebilirsiniz.

- Bıçaklarınızı olabildiğince çamaşır makinesinde yıkamayın. Çünkü bulaşık makinesine konulan deterjan çeliklerde paslanmaya neden olur. Bunun yerine bıçaklarınızı elinizle yıkamaya gayret edin.

- Bulaşık makinesine konulmaması gereken bir diğer mutfak eşyası ile paslanmaz çelik tava ve tencerelerdir. Bulaşık makinesinden tazyikli gelen su tava ya da tencerenin aşınmasına ve yapışmaz özelliğinin yok olmasına neden olur.

- Pas lekelerini temizlemek için çamaşır suyu kullanmayın.