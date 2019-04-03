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Bıçaklanarak öldürülen Suriyelinin cenazesi ülkesine gönderildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan bir tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Mehmet Bekir'in cenazesi, ülkesi Suriye'ye gönderildi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 18:05
Bıçaklanarak öldürülen Suriyelinin cenazesi ülkesine gönderildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde İsmail Ç., tarafından bıçaklanarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölen Suriyeli lokantacı Mehmet Bekir'in (23) cenazesi ülkesine gönderildi.

Suriye uyruklu Mehmet Bekir ile İsmail Ç. arasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada İsmail Ç., yanındaki bıçakla Mehmet Bekir'i yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Bekir’in cenazesi işlemlerinin ardından Gaziantep’teki Karkamış Gümrük Kapısından yakınları tarafından Suriye’nin Ayn El-Arab kentine götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli İsmail Ç.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 18:05
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Suruç
  4. cinayet
  5. Suriyeli Mehmet Bekir
  6. Cenazesi ülkesine gönderildi

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