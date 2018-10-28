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Bıçakladığı eski eşiyle selfie çekti, mesaj attı: Şimdi iyiyim

Rusya'da yaşanan vahşette tartışma esnasında eski kocasını bıçaklayan kadın, bayılan eski eşiyle selfie çektikten sonra polise teslim olup arkadaşlarına sosyal medya üzerinden mesaj olarak "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 16:49
Bıçakladığı eski eşiyle selfie çekti, mesaj attı: Şimdi iyiyim

Rusya, eski eşiyle kavga ettikten sonra bıçaklayan genç kadını konuşuyor. Evde çıkan bir tartışma sonrasında eline bıçağı alan genç kadın eski kocasını bıçakladı. Birkaç bıçak darbesi sonrasında bayılan eski eşinin yanında selfie çeken kadın daha sonra polisi aradı. Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi.

İçki sonrası kavga ettiler

Aile içi şiddet bu sefer Rusya'yı ayağa kaldırdı. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan bir olay yerel medyanın gündem konusu oldu. Uzun bir süre evli kalan ve kız çocukları olan Rus çift önceki gece evde bir araya geldi. İçki içen Olga ve Oleg daha sonra bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

Bıçakladıktan sonra selfie çekti

Oleg, 25 yaşındaki Olga'yı boğazlamaya çalışırken genç kadın eline geçirdiği bıçakla kendini savunmaya başladı. Adamı bıçak darbeleriyle etkisiz hale getiren Olga, polis ve ilk yardım ekiplerini çağırmak yerine telefonuna uzandı ve ön kamerasını açarak selfie çekti.

"Çocuklar, eski eşimi bıçakladım"

Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi. Genç kadın gözaltına alındıktan ve sorgusu tamamlandıktan sonra, meşru müdafaa sebebiyle serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:49
  1. sosyal medya
  2. Aile içi şiddet
  3. selfie
  4. meşru müdafaa

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