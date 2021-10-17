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Gündem Bıçak ve keserle öldürülmüştü, katili en yakını çıktı!
Gündem

Bıçak ve keserle öldürülmüştü, katili en yakını çıktı!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, keser ve bıçak darbeleriyle öldürülen Kerim Sankur'un cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan amcasının oğlu mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 07:34:00 - 2021-10-17 07:35:31
Bıçak ve keserle öldürülmüştü, katili en yakını çıktı!

Ağrı'nın Patnos ilçesi Yalçınkaya köyünde önceki gece, kilerin anahtarını alıp, evden çıkan Kerim Sankur'un sabah saatlerinde geri dönmediğini fark eden ailesi, aramaya çıktı. Kerim'i kilerde kanlar içinde bulan ailesi, jandarmaya haber verdi.

Bıçak ve keserle öldürüldü

İhbarla gelen jandarma ekipleri, Kerim Sankur'un bıçak ve keser darbeleriyle öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme ekipleri şüpheli olarak Kerim'in amcasının çocukları Ö.S. ile S.S.'yi gözaltına aldı.

Kuzen tutuklandı

İfadesi alınan Kerim'in amcasının kızı S.S., kuzenini, ağabeyi Ö.S.'nin borç-alacak nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen 2 kardeşten S.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ö.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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