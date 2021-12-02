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Gündem “Bıçak parası” alırken yakalandılar! Doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı!
Gündem

“Bıçak parası” alırken yakalandılar! Doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı!

Bolu’da eski Türkiye özlemi çeken bir doktor ve bir sağlık memuru, hastadan ‘bıçak parası’ isteyince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:31:00 - 2021-12-02 21:32:31
“Bıçak parası” alırken yakalandılar! Doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı!

Düzce'de iş kazası geçiren vatandaş, Bolu'da hastaneye sevk edildi. Doktor ve sağlık memuru, hastadan 'bıçak parası' adı altında 20 bin lira istedi.

Düzce’de iş kazası geçiren ve elinde kesik oluşan vatandaş, ilk müdahalesinin ardından tedavi için Bolu'daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

Vatandaş, hastanenin plastik cerrahi bölümünde tedavi altına alındı. İddiaya göre, hastanın tedavisini yürüten Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor A.G., vatandaşa ameliyat olması gerektiğini söyleyerek 20 bin TL 'bıçak parası' talep etti.

‘Bıçak parası’ adı altında 20 bin lira istediler

A.G.’nin talebini kabul eden hasta, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ameliyat edilen hasta, seri numaraları alınmış 5 bin TL'yi doktor A.G.’ye verdiği sırada, ekipler operasyon düzenleyerek doktoru suçüstü yakaladı.

Gözaltına alındılar

Olayla ilgili doktor A.G. ve farklı bir kurumda çalışan sağlık memuru İ.Ü. gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen doktor ve sağlık memuru, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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