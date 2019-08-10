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Bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile bıçak bileyicilerinin mesaisi başladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:24
Bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile bıçak bileyicilerinin mesaisi başladı.


Kurban Bayramı öncesi Iğdır’da kurban kesecek vatandaşlar, eski bıçaklarını bilemek için bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu.


Iğdır Merkez Şube Sokakta bıçak bileyiciliği yapan Kemal Tuzcu isimli esnaf, yaklaşan Kurban Bayramının bereketi ile geldiğini ve işlerinin yoğun olduğunu belirtti. Tuzcu, “Bayram nedeni ile bizde tezgah açarak bileme işi yapıyoruz. Vatandaşların getirdiği bıçak, satır ve balta gibi ev aletlerini bileyip kendilerine telsim ediyoruz. Alım gücünden mi yoksa daha kaliteli olmasından mı bilemiyorum ama, genelde vatandaşlar eski bıçaklarını getirip biletiyor. Yeni bıçak satışımız ise nadir oluyor. Bıçaklar 2 TL, satır ve balta çeşitleri ise 3 TL karşılığında bileme işlemi yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:24
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