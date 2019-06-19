Biberon ve emzik alışkanlığı ne zaman bırakılmalı? Bebekler emzik ve biberondan nasıl vazgeçer?

Dünyaya yeni gelen bebekler anne göğsünden sonra hemencecik emzik bir diğer ismiyle yalancı meme ile tanıştırılır. Bebekler ilk aylarında aç olmasalar bile kendilerini güvende hissedebilmek için emme refleksini gösterir. Bir bebek emerek annesinin sıcaklığını hissedip rahat etmek ister. Emme refleksi yüksek olan bebekler emzik kullanmadığında ise genellikle parmaklarını emer.

Emzik zararlı mı?

Emzik ölçülü kullandırılmadığında alışkanlık yapabilir. Bebeklerin emzik ve biberondan ayrılması ise bir hayli güçtür. Emziği ilk 6 ay belli aralıklarla kullanabilirsiniz. Bebeğin sakinleşmesine, uykuya geçmesine yardımcı olan emziğin bu zaman diliminde kullanması ilerisi çok önemli. Örneğin bebeğinizi uyuturken ağzına emziğini verebilirsiniz. Uyuduğunda ise emziği ağzından alabilirsiniz. Emin olun bu yöntemle emziği bırakma zamanı geldiğinde işiniz daha kolay olacaktır. Tecrübeyle sabit…

Biberon zararlı mı?

Anne sütü almayan bebekler için biberon son derece kıymetlidir. Bebek ilk 6 ay boyunca biberon sayesinde beslenir. Ek gıdaya geçiş sürecinde ise bebek yavaş yavaş çatal ve kaşığa alışmaya başlar. Ancak biberon kullanımı ek gıda sürecinde azaltılmazsa; hem bebek hem de anne için ileride büyük sorunlar yaşanabilir.

Biberon ve emzik ne zaman bırakılmalı?

İlkokula başlayan bazı çocuklar hem emzik hem de biberon kullanır. Sakinleşmek için okulda emziğini arayan çocukların sayısı fazladır. Evladınızın böyle bir durumu yaşamaması için tedbiri elden bırakmamalısınız. Emzik ve biberonu bırakma süreci ne kadar ötelenirse; evladınızın bu alışkanlıklardan uzaklaşması daha zor olur. Uzmanlar bebeklerin 15 aylık olduğunda hem emziğe hem de biberona ihtiyaç duymadıklarını belirtiyor. Bu nedenle zamanlama konusunda anne ve babaların tutumu son derece önemli olacaktır.

Emzik ve biberon bırakılırken aileler nasıl bir yol izlemeli?

Çocuklarda bağımlılık yapan biberon ve emzikten vazgeçilmesi için ebeveynlerin kararlı olması çok önemli.

Bu alışkanlıkları bırakmak için aceleci davranmak önemli.

Emzik ve biberonu bırakma konusuna karar verdiyseniz bu alışkanlıkları bıçak gibi kesemezsiniz. Unutmayın karşınızdaki bir bebek. Öncelikle emzik ve biberon kullanımını kısıtlamayla işe başlamalısınız. Yalnızca sabah ve akşam çocuğunuzun biberon-emzik talebine onay verin. İnanın bu yöntemle 2 hafta içinde bu alışkanlıklardan bebeğinizin kurtulmasına yardımcı olmuş olacaksınız.

Çocuğunuza artık büyüdüğünü emzik ve biberonun küçük çocuklar için gerekli olduğuna inandırın.

Kararlı olun. O, ağladıkça kurallarınızı esnetmeyin.

Biberon ve emziğin tadını değiştirin. Evladınız ekşi lezzetlerden hoşlanmıyorsa emzik ya da biberonuna limon sürebilirsiniz. Ayrıca emzik ya da biberonun üzerine nane serpebilirsiniz. Nanenin toz ya da böcek olduğunu düşünen çocuk alışkanlığından hızlıca kurtulabilir. Çok etkili bir yöntem olduğunu şiddetle belirtmek isterim.

Çocuklar kimi zaman bir emzikle kimi zamansa bir oyuncakla sakinleşir. Bu anlamda çocuğunuzun en sevdiği oyuncağı ya da örtüyü eline tutuşturun. Bu davranış çocuğun sürekli emzik ya da biberon istemesinin önüne geçecektir.