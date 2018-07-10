Biberon temizliği nasıl yapılır?

Küçük bebeğiniz için biberon kullanmaya başladığınız ilk günden itibaren biberonun hijyenik olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bebek beslenmesi sırasında kullandığınız tüm diğer gereçler gibi biberonun temiz olması bebeğinizi hastalıklardan korumak için bir önlem değil gerekliliktir. Eğer biberonun temizliğini iyi yapamıyorsanız bakterilerin üremesi için ortam hazırlamış olursunuz.

Mide rahatsızlıkları ve ishale kolayca yol açabilen bakteriler biberonlarda kolayca ürüyebilir. Biberonları steril hale getirmenin en güzel yolu suda kaynatmaktır. Yüksek ısıda bakteriler yaşayamayacağı için hepsi ölecek biberonunuz steril hale gelecektir.

Bu işlem yaklaşık yarım saatinizi alır. Eğer bu yöntemi uygulamak istemiyorsanız ya da biberonunuzu kaynatacak ortamınız yoksa sterilizatör kullanabilirsiniz. Bu oldukça pratik bir yöntemdir. Ayrıca sterilizatörlerin kullanımı da oldukça kolaydır. Bu sayede biberon temizliği için fazla vakit harcamamış olursunuz.

ELEKTRİKLİ BUHAR STERİLİZATÖRÜ NEDİR?

Bebeklerde hastalıkları önlemenin yolu bakterileri ortadan kaldırmaktır. Bunun da en doğru yolu buhar kullanımıdır. Bu amaçla elektrikli buhar makineleri üretilmiştir. Yüksek ısı kullanılarak su buharı üretilmesi biberon ve emzikler üzerinde bakteri oluşumunu engeller.

KLASİK BEBEK STERİLİZASYONU NEDİR?

Biberonun içini tamamen boşaltın.

Sıcak su ve deterjan yardımıyla iyice yıkayın. Biberonun dibine ulaşmak için uzun saplı bir fırça kullanmanızda fayda var.

Deterjanın temizlendiğinden emin olana kadar durulayın.

Geniş bir tencere alıp içini su doldurup kaynatın.

Su kaynayınca biberonu, başlığını be diğer aparatlarını suyun içine atın ve tümünün suya battığından emin olun.

30 dakika boyunca kaynatın.

Tencereyi sadece bu iş için kullanın. Bu, hijyen için önemli bir ayrıntıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.