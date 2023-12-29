Biberiye yağı nasıl yapılır? Kokusu parfüm gibi boşaltıldı! Süper besin, öyle bir faydası var ki, paranızı çöpe atmayın

Biberiye yağı, biberiye bitkisinden damıtma yöntemiyle yapılan bir yağdır. Evde biberiye yağı nasıl yapılır? resimli tarif makalemizde evde bu yağı yapma işlemini anlattık ve biberiye yağı faydaları hakkında bilgiler verdik. Nefis kokusu ile faydaları şaşırtıyor...

Biberiye yağı fiyatı:6-7 tl arasında değişir.

1 su bardağı biberiye

2 su bardağı sıvı yağ

Ocak

Süzgeç

Kase

Biberiyeyi saplarından ayırıp, bir kasede yapraklarını toplayın. Tencereye 1 su bardağı biberiye, 2 su bardağı sıvı yağ koyun. Dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz, fakat size önerimiz ayçiçeği yahut aspir yağını kullanmanız, çünkü bu yağlar yüksek sıcaklığa dayanır ve biberiye kokusunu bastırmazlar. Ocağı kısık ayarda açıp, 6 saat boyunca boyunca kaynasın. Yahut bildiriğimiz ölçülerde biberiye ve sıvıyağı karıştırıp, cam şişeye koyun, yazın güneş gören bir yere bırakın, en az 1 hafta boyunca güneşin altında kalsın. Süre dolunca yağı, kaseye süzün. Huniyle yağı şişeye dökün.

Biberiye yağının faydaları

*Zayıflamaya yardımcıdır.

*Selüliti giderir.

*Sindirimi rahatlatır.

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*Romatizmal ağrılara iyi gelir.

*Antioksidan ve iltihap giderici özelliklere sahiptir.