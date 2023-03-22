2023-03-22 19:15:54 Ramazan’da doğru, dengeli beslenme uyarısı: Bu gıdalardan 1 tane bile yerseniz bakın nasıl şifa oluyor!
Ramazan’da gün boyu aç kalmanın metabolizma hızını yavaşlatarak alınan besinlerin yağ haline gelmesini kolaylaştırdığına dikkat çeken Gaziantep ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, bu durumun kilo artışı ile birlikte sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ramazanda yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahurun atlanmaması, oruç olunmayan saat diliminde en az 2 ana öğün ve ara öğünler yapılarak iftarda ağır yemekten kaçınılması önerisinde bulundu.