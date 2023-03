Ramazan’da doğru, dengeli beslenme uyarısı: Bu gıdalardan 1 tane bile yerseniz bakın nasıl şifa oluyor!

“İftarda mideyi bir anda doldurmanın sağlığınızı olumsuz etkiler” Bu gıdalar şifa oluyor! Gün boyu süren açlığın ardından iftarda mideyi bir anda doldurmanın hem sağlık sorunlarına hem de kilo alımına sebep olabileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı, beslenme konusunda şu önerilerde bulunarak, “İftara öncelikle bir kase çorba ile başlanmalı,10-15 dakikalık bir ara verilmeli, daha sonra yağ oranı düşük, lif oranı yüksek, protein içeren, vitamin- mineral acısından dengeli bir öğün tüketmeliyiz. İftarda et, tavuk ya da balık yanında sebze yemekleri ve salata, yoğurt tüketmeliyiz. Bu ayda eğer ağırlıklı olarak et ve et ürünleri tüketeceksek, kızartma ve kavurma gibi et seçeneklerini değil, haşlama, ızgara gibi daha çok beyaz ete ağırlık vererek beslenilmelidir.