BİA Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça’dan çağrı: Ömür boyu nafakaya son verilmeli

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr



Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Süresiz nafaka sorununun çözümünde destek bekliyoruz”

Kamuoyunun uzun zamandır tartıştığı nafaka mağdurlarının sorunlarının çözülmesi için mücadele veren Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, “Süresiz nafaka aile yapımızı tehdit etmeye devam ediyor. Her gün nafaka nedeniyle mağdur olan insanlarımızın yaşadıkları zorluklara bizzat şahit oluyoruz. Yargı paketi taslak metni bugün muhalefet partilerine de sunuldu. ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metninde süresiz nafaka mağdurlarına ilişkin bir düzenlemenin yer almaması bütün mağdurları derinden yaralamıştır. İktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan bütün siyasi partilerimizden nafaka mağdurlarının sorunlarına çözüm bulunması konusunda destek bekliyoruz. Aile yapımızı tehdit eden bu yıkıma ‘dur’ demek bu ülkenin tüm siyasetçilerinin, tüm vatandaşlarının görevidir.” şeklinde konuştu.

“Süresiz nafaka insanları nikahsız yaşamaya itiyor”

Nafaka sisteminin geliştirilmesi ve sistemdeki sorunların giderilmesi amacıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde bugüne kadar çalışma yapılması planlandığını ancak henüz bu konuda somut bir sonucun ortaya çıkmadığına dikkat çeken İlknur Birsel Büyükakça, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut yasalar, kadını ömür boyu üretmeden tüketerek yaşamak adına nikahsız yaşamaya itiyor, erkeği de ömür boyu bitmeyen bir borçla hapis tehdidiyle yaşamaya götürüyor. İnsanlar bu yasalar nedeniyle yuva kurmaktan, evlilik yapmaktan kaçınıyorlar.”

“Süresiz nafaka yine kadınları mağdur ediyor”

Boşanmak zorunda kalıp süresiz nafaka ödemek zorunda kalan insanların mağduriyetlerinin ivedili olarak giderilmesi gerektiğine vurgu yapan İlknur Birsel Büyükakça, “Bütün yaşam koşullarının zorluklarına rağmen ikinci evliliğini yapmış erkekler, evlendiği eşinin emeğini ve çocuklarının rızkını ayrıldığı eski eşi olan kadınla sürekli paylaşmak zorunda kalıyor. Erkek nafaka borcunu ödeyemediği takdirde ise cezaevine girmekle karşı karşıya kaldığı için evin hanımı eşini hapisten kurtarmak için iş bulup çalışmak zorunda kalıyor. Süresiz nafaka yine diğer taraftan kadınları mağdur ediyor.” dedi.

“Nafakada mutlaka bir üst sınır konulmalı”

Devlet yetkililerin soruna duyarsız kalmadıklarını fakat bir sonuca varılamadığı için de mağdurların sayısının her geçen gün daha da arttığını belirten İlknur Birsel Büyükakça, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye'nin 31 yıllık kanayan yarasını çözmek TBMM’nin görevidir. Mutlaka bir üst sınır konulmalıdır. Sınırsız bir borç ekonomik ve psikolojik yıpranmaya, buhrana itmektedir. Üst sınırın beş yılı geçmemesi ve resmiyette boşanan kişilerin bağının koparılması, Sosyal Devletin devreye girerek insanları ömür boyu pranga mahkumu olmaktan kurtararak ömür boyu husumeti bitirmesi gerekir. Ekim ayında hakkaniyetli yasayı 31 yılın yığınlarla mağduru ve Aileleri beklemektedir. Çözüm uzadıkça sürekli borç, sürekli gelen hapis cezaları husumeti arttırmakta, adalet olgusunu yok etmektedir. Acil çözüm bekliyoruz. Ekonomik ve psikojik buhran yaşayan, evlilikten soğuyan bu mahkumların dayanacak gücü kalmamıştır. İmza kampanyamız an itibariyle14.950 ye ulaşmış an be an artmaktadır.”