Bi sus artık terbiyesiz Fatih Altaylı! Yetti be

HaberTürk'ün ağzı bozuk yazarı Fatih Altaylı, Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 Dünya Kupası seremonisinde, Lionel Messi'ye "bişt" adı verilen Katar geleneksel kıyafetinin giydirilmesini sindirememişti. "Messi milli forman yerine o acayip katar zımbırtısını ile kupa kaldırıyor. Sıçayım böyle futbola. Katar para ile her şeyi sayın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık" herzelerini yumurtlayan Altaylı, susup oturacağına, kendisine yöneltilen eleştirilere dün köşesinden cevap vermişti.

Altaylı, hiçbir hakaret içermeyen eleştirilere bile tahammülsüz olduğunu bir defa daha ortaya koydu.

Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışan yavuz hırsız Altaylı, bugün de millete hakaretler ederek tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Hiç kimse öyle zannetmemesine rağmen, "Ahmaklar, Arap örfünü İslam zannetmeye devam ediyor" herzelerini yumurtlayan Altaylı, "Bu beyinsiz güruh yakında İslam'ın şartları arasına Arap kıyafetleri giymeyi de ekleyecek galiba" diyerek hakaretlerini sürdürdü.