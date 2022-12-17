Bi düşün Jesus'un yakasından artık! Bıktık yahu...

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'un, hoca arayışlarını sürdüren Portekiz Futbol Federasyonu'nun listesinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Jorge Jesus'un adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertlilerde hem taraftarı hem de camiayı kenetleyen Portekizli teknik adamla son olarak Brezilya Milli Takımı ilgilenmişti.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Brezilya, büyük bir şok yaşamış ve penaltılar sonrası turnuvaya veda etmişti. Sambacılar için turnuvanın sona ermesinin ardından teknik direktör Tite görevini bıraktığını açıklamış ve Brezilya, yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

İsmi Brezilya ile anılmıştı!

Başta Carlo Ancelotti olmak üzere birçok üst düzey teknik adamın adı Brezilya ile anılırken, bu adaylardan biri de Jorge Jesus olmuştu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yakın çevresine konuşan Jorge Jesus ise "Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attım. Prensipleri olan bir adamım. Sözleşmemin devam ettiği takımları yarı yolda bırakmam. Burada çok seviliyorum ve mutluyum. Hem yönetim hem de taraftar bana güveniyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni iddia Portekiz Milli Takımı!

Tecrübeli teknik adamın bu açıklamalarına karşın transfer dedikodularının ardı arkası kesilmedi. Yeni iddia ise Portekiz için ortaya atıldı.

Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 2014 yılından bu yana çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a yenilince görevini bıraktı.

Portekiz'in bir numaralı adayı Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho olsa da Jorge Jesus'un da listede olduğu ve Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerin başarılı çalıştırıcı ile temasa geçeceği iddia edildi.

Haber7.com'a göre; Brezilya'nın ardından Portekiz'in de sarı-lacivertli ekibin hocasına kanca atması F.Bahçe camiasını endişelendirse de 68 yaşındaki teknik adam daha önce yaptığı açıklamalar sarı-lacivertlileri nispeten rahatlattı.

Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması da ihtimaller arasında yer aldı.