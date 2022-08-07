Bi defol git artık hayatımızdan!

Yaptığı sansasyonel hareketlerle edepsizlikte sınır tanımayan Bahar Candan bu sefer de elinde tuttuğu bir tomar parayı denize attı. Kimi Candan'ı görgüsüzlükle suçlarken kimi de paraların sahte olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz haftalarda 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan daha sonra ise yaşlı adamlarla para karşılığında vakit geçirdiğini "Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim" diyerek ahlaksızlıkta sınır tanımamıştı.

Katıldığı moda programıyla fenomen olan Bahar Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak arkadaşlarıyla lüks bir yatta parti yapan Candan, yüzlerce lirayı ve dolarları yırtarak denize attı.

O anları sosyal medyadan paylaşan Bahar Candan, büyük tepki çekti. Ünlü fenomenin takipçileri “Kesin paralar sahtedir” yorumları yaptı. Kimi ise Candan'ı görgüsüzlükle suçladı.

LEZBİYEN OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI!

Önceki senelerde ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Yaptığı ahlaksızlıklarla adından söz ettiren Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde cinsel tercihi itirafıyla olay olmuş ve lezbiyen olduğunu açıklamıştı.