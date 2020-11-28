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Siyaset Bi’ bu kalmıştı!.. Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti "fetvası"
Siyaset

Bi’ bu kalmıştı!.. Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti "fetvası"

Helal, haram gözetmeden AK Parti karşıtlığı için her türlü yalana, iftiraya ve çarpıtmaya başvuran Millet İttifakı’nın en büyük ortağı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye oy vermenin haram olduğunu söyleyerek ağızları açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:58:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esnafların sorunlarının daha iyi anlaşılması için Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete aklınca Katar ile yapılan anlaşmalar üzerinden yüklendi.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun ihale yapılmadan Katar'a satıldığını belirten CHP lideri, neden ihale yapılmadığının cevabını vermeyen bir iktidara oy vermenin haram olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, "Borsa İstanbul'un Katarlılara satıyorsunuz.. Gayet güzel. İhale yaptınız mı? Belki başka bir ülke gelip diyecekti ki ben şu kadar veriyorum. Niye ihale yapmadılar. Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Verdiğiniz her oy.. Bakın inançla söylüyorum, her oy haram olur. Her oy haram olur..." şeklinde konuştu.

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