Tıp, diş, eczacılık ve sağlık bilimleri alanlarında okumak isteyenlerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alan Bezmiâlem Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı sayılı üniversiteden birisi olarak öğrenci memnuniyet anketlerinde de üst sıralarda yer alıyor.

BÜYÜK VASİYETLE YETİŞEN NESİLLER

Tarihi 177 yıl öncesine dayanan Bezmiâlem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi kurucusu Bezmiâlem Valide Sultan’ın vasiyetini yerine getiren vakıf yönetimi, hizmetlerinin 2010 yılında üniversite ile taçlandırmanın gururunu yaşadı. İlk adımda 300’ün üzerinde öğrencisi olan üniversitede 10 yılın sonunda öğrenci sayısının katlanarak büyüdüğünü görüyoruz. Yıldan yıla adaylar arasında Vakıf üniversitelerine talepte bir artış gözlenirken, açıklanan kontenjanların yüzde 100’ünü dolduran üniversiteler arasında Bezmi Alem Üniversitesi başı çekenler arasında yer alıyor.

SAĞLIK BİLİMİNİN MERKEZİ

Bezmiâlem Üniversitesi’nin adaylar tarafından tercih edilmesinde vakıf ruhuyla yürütülen bilimsel çalışmalar ve dünya çapında kazanılan başarıların büyük rolü var. Örneğin önceki yıl University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan sıralamada Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk binde yer aldı. Türkiye’den sıralamaya giren 27 tıp fakültesi arasında 11. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında sağlık alanında 773. üniversite olarak uluslararası platformda yerini aldı. Tercih edilirlikte ve yerleştirme oranlarında yüzde 100’ler seviyesini yakalayan üniversitenin akademik çalışmalarında öğrenciler de rol alıyor. Bezmiâlem Tıp Fakültesi öğrencileri bilimsel yönleri güçlü hekimler olarak yetişiyor. Johns Hopkins Üniversitesi ile ortak geliştirilen, Türkiye’de tek bilimsel müfredat olan Bilimsellik Komitesi programında 1.5 yıl boyunca Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri araştırma sorusu oluşturmadan etik kurul başvurusuna, veri toplama ve analizinden özet bildiri hazırlama ve sunmaya kadar bilimsel çalışmanın her aşamasını düşünsel ve uygulama düzeyinde öğreniyor. Tıp, Diş, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin yanı sıra sağlık odaklı bölümlerin yer aldığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve enstitüleri ile bilimin gelişmesine de katkı sağlayan üniversite yönetimi pandemi döneminde de önemli başarılara imza attı.

Rektörden Mesaj

Bezmi Alem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, yaptığı değerlendirmede, adayların bin bir emek ve özveri ile kazandıkları sınavın ardından üniversite eğitimi sürecinin en önemli duraklarından birisi olan tercihler konusunda karar verme aşamasına geldiklerini hatırlatarak, ‘’Bugün mezunlarımız Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde aldık eğitimin de katkısı ile güçlü bireyler olarak hayatlarını sürdürüyor. Bir sağlık neferi olarak bu kutlu yola çıkmanın ilk adımı olacak tercih sürecinde tüm adayların titiz bir eleme yapmalarını öneriyorum’’ mesajını verdi.