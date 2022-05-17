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Kadın - Aile Bezelyeli havuçlu pilav tam ölçülü nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bezelyeli havuçlu pilav tam ölçülü nasıl yapılır?

Bezelyeli havuçlu pilav tam ölçülü nasıl yapılır? Taze bezelye tezgahlardaki yerini aldı. Tazecik bezelye ile leziz pilav hazırlamak isteyenler ise 'Tam ölçülü bezelyeli pilav tarifi' konusunu araştırıyor. Peki, bezelyeli pilav için hangi malzemeler gerekli? Bezelyeli pilav için kaç bardak su kaç bardak pirinç gerekir?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:40:00 -
Bezelyeli havuçlu pilav tam ölçülü nasıl yapılır?

Tazecik yaz meyve ve sebzeleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başladı. Taze bezelye ile pirinç pilavının nasıl yapılacağı ise araştırılıyor. İşte, havuçlu bezelyeli pilav tarifi

Bezelyeli pilav tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı bezelye
  • 1 adet havuç
  • 2 su bardağı pirinç
  • 2,5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

Bezelyeli havuçlu pilav tam ölçülü nasıl yapılır?

Öncelikle pirinçleri ayıklayıp yarım saat kadar suda bekletin.

Yarım saatin ardından pirinçleri iyice yıkayın.

Ardından pirinçlerin suyu süzülürken siz havuçları küp küp doğrayın ve haşlayın.

Havuçlardan ayrı olarak bezelyeleri de haşlayın.

Sebzeler haşlanınca bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alıp pirinçleri ekleyip kavurun.

Tuz ve haşlayıp süzdüğünüz sebzeleri de tencereye ekleyin.

Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pilavı pişmeye bırakın.

Pilav suyunu çekince ocağı kapatın.

Pilav tenceresinin kapağının altına kağıt havlu serip bir süre pilavın demlenmesini bekleyin.

Demlenen pilavı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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