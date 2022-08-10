  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Beyza Doğan'ı katleden Selim Tekin öldü
Yerel

Beyza Doğan'ı katleden Selim Tekin öldü

Bahçelievler’de saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan’ı vurarak öldüren, ardından kendisini vuran sapık katil Salim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:35:00 -
Beyza Doğan'ı katleden Selim Tekin öldü

İstanbul Bahçelievler'de 6 Ağustos günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Salim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Katil zanlısı Salim Tekin ise intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tekin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23