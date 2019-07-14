Beytüşşebap’taki şelale görenleri büyülüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde doğaseverler tarafından keşfedilen şelale, görenleri büyülüyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü Nato Yaylası’nı keşfe çıkan bir grup doğa tutkunu, bir şelale keşfetti. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki şelale, manzarası ile görenleri büyülüyor. Gördükleri manzara karşısında hayran kalan vatandaşlar, kendilerini buz gibi suya bırakarak serinlemenin tadını çıkardı. Doğaseverler bol bol fotoğraf da çekti.

Ercan Timur isimli vatandaş, Avrupa’dan ve Van’dan gelen akrabalarıyla gezdiklerini söyledi. Fotoğraf çekmek için yola koyulduklarını kaydeden Timur, gördükleri şelale karşısında çok heyecanlandıklarını ifade etti. Şelalenin turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Timur, “Yıllardır yaylarımıza gidip geliyorduk ancak bizim yerleşim yerinden uzakta bulunan bir dağlık kayalık alan vardı. Buraya gitmek hep hayalimde vardı. Geçen hafta akrabalarım tatil amaçlı gelince oraya götürmek istedim. Yürüyerek gittiğimiz yaylamızda bir gece konakladıktan sonra varmak istediğimiz alana gidince gözlerime inanamadım. Muhteşem bir şelale vardı. Kanyon içinde dev havuzlar sanki elle yapılmış ama doğal oluşumları bizi oldukça sevindirdi. Burada buz gibi sularda yüzdük. Herkesin buraya gelip buraları görmesini istiyorum. Bir doğa aşığı olarak gelecek olanlara öncülük edebilirim” dedi.

Bölge drone ile de havadan görüntülendi.