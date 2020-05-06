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Aktüel

Beytüşşebap’ta Trafik Haftası etkinlikleri

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:06:21 -
Beytüşşebap’ta Trafik Haftası etkinlikleri

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.


Beytüşşebap’ta emniyet ve jandarma ekipleri, ilçe genelinde bulunan farklı uygulama noktalarında Trafik Haftası münasebetiyle sürücüleri bilgilendirerek broşür ve afiş dağıttı. İlçe merkez ve köylerindeki trafik ekipleri sürücüleri durdurarak emniyet kemeri önemini anlattı. Durdurulan araçlarda uygun mesafe korunarak rutin kontroller yapıldıktan sonra sürücülere trafik kurallarının olduğu bilgi notları verildi.


Sürücülerden Abdullah Adıyaman ekiplerin Trafik Haftasını kutladı. Adıyaman, "Güvenliğimiz için gece gündüz yollarda çalışan tüm birimlerimize çok teşekkür ederim. Trafik Haftası nedeniyle bize bilgi notları verildi, emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Bu tür uygulamalar sayesinde inşallah kaza riski azalır" dedi.

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