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Aktüel

Beytüşşebap'ta halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 00:14:13 -
Beytüşşebap'ta halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde halı silkelediği sırada balkondan düşen kız, hava ambulansıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi'nde evlerinin 3. katında balkonda halı silkeleyen 16 yaşındaki Yeşim Durmuş, dengesini kaybederek düştü.

Ailesi tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan Durmuş için, iç kanama geçirme riskine karşı İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı talep edildi.

Hava ambulansıyla ilçeden alınan hasta, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durmuş'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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