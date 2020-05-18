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Beyşehir'de kanalda mahsur kalan balıklar, ağlarla toplanıp göl suyuyla buluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:41:54 -
Beyşehir'de kanalda mahsur kalan balıklar, ağlarla toplanıp göl suyuyla buluşturuldu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala akan anaç sazanlar, ağla toplanarak yeniden göl suyuyla buluşturuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulama için regülatör kapaklarının açılarak Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalına su verilmeye başlanması nedeniyle Beyşehir Gölü'nden kanala akan anaç sazanların kurtarılması amacıyla çalışma başlattı.

İlçe Tarım ve Orman ile Emniyet müdürlükleri ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilen çalışmaya, Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Uzun uğraş verilen çalışmada akıntı nedeniyle güçlükler yaşanması üzerine, DSİ görevlilerinden de yardım istendi. Taşköprü'ye gelen görevliler, regülatör kapaklarını kapatarak gölden kanala su akışını kesti ve suyun derinliği azaltıldı.

Kanalda mahsur kalan, su yüzeyinden de görülebilen balıklar, atılan ağlarla toplanarak önce karaya çıkarıldı. Bazıları 6-7 kiloluk balıklar, daha sonra su ürünleri kontrol görevlileri ile polisler tarafından yeniden göl sularına bırakıldı.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililere emeklerinden ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Gölden su verilmeye başlanınca damızlık balıkların kanala aktığını belirten Tan, "Dernek olarak DSİ yetkililerine verdiğimiz, balıkların zayi olmamasına yönelik güzel bir proje vardı. Ancak proje, maliyetinin yüksek olduğu gerekçe gösterilerek hayata geçirilemedi. Beklentimiz, bu projenin bir an önce devreye konulması. Yoksa bu gölümüzün balıkları, su ürünleri av yasağının olduğu üreme döneminde böyle boşa akıp gitmeye devam edecek." diye konuştu.

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