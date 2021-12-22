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Eğitim Beyşehir yarın okullar tatil mi? Konya Beyşehir 23 Aralık Perşembe okullar tatil mi?
Eğitim

Beyşehir yarın okullar tatil mi? Konya Beyşehir 23 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Beyşehir okullar tatil olacak mı 23 Aralık | Konya’da kar yağışı hafta sonundan itibaren etkisini sürdürüyor. Konya’da yaşayan öğrenciler ise yarın yani 23 Aralık Perşembe günü hangi ilçelerde okulların tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar yarın tatil mi Konya? Beyşehir 22 Aralık okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:42:00 -
Beyşehir yarın okullar tatil mi? Konya Beyşehir 23 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Yurdun büyük bir bölümünde kar etkili oldu. Konya’nın bazı ilçelerinde ise son üç gündür eğitim öğretime ara verildi. Peki, yarın Beyşehir’de okullar var mı?

Beyşehir yarın okullar tatil mi? Konya Beyşehir 23 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle Konya’nın Beyşehir, Hüyük ve Altıntekin ilçelerinde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Beyşehirli öğrenciler ise okulların 23 Aralık Perşembe günü tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında şimdilik bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının etkisini bu gece yitirmesi bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde ise haberlerimizde yer vereceğiz.

 

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil olacak 23 Aralık Perşembe kar tatili olan iller
Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil olacak 23 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

Eğitim

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil olacak 23 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

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