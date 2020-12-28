Beyşehir Gölü'nden çıkarılan "hayalet ağlar" sergilendi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Beyşehir Gölü'nde başlattığı "hayalet ağ" olarak isimlendirilen, göl dibinden çıkarılamamış ya da terk edilmiş balıkçı ağlarının tespiti ve temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Beyşehir Gölü'nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

İkinci etabına başlanan çalışmalar kapsamında bugüne kadar gölden çıkartılan 470 adet ağ, farkındalık oluşturulması amacıyla "Beyşehir Gölü Temizleniyor" temasıyla göl kıyısında sergilendi.

- "2 bin 427 noktada hayalet ağ tespit edildi"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman, Beyşehir Gölü'nün tamamını kapsayacak şekilde, batimetri ve sığ sismik ölçümlerin yapıldığını, haritalanmasının tamamlandığını belirtti.

Beyşehir Gölü'nün tamamında hayalet ağların bulunduğu noktaların tespit edildiğini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Toplamda 2 bin 427 noktada hayalet ağ tespit edilmiş olup, bunların 470'si gölden çıkarılmıştır. Çalışmalar kış sezonu olduğu için önümüzdeki yıl yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortaklaşa yürütülecektir. Mevcut diğer ekolojik çalışmalar devam etmektedir. Beyşehir Gölü'nü temizlemek ve temiz olarak koruyarak yarınlara bırakmak adına öncelikle Beyşehir Gölü'nde su seviyesi tespit cihazları, analiz cihazları kurulmaktadır. Bunlar anlık olarak veri aktaracaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler geliştirerek su modelleme kotu belirlenecektir. Yine su kalitesine yönelik izleme istasyonları ile hava kalitesine yönelik hava kalitesi ölçüm cihazları kurulacaktır."

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik ise Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olduğunu anımsattı.

Beyşehir Gölü ile ilgili hem kirliliğin tespiti hem de korunması amacıyla uzun yıllar çalışmalar yapıldığını dile getiren Şevik, "Projenin gerçekleştirilmesi için Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalandı. Yürütücü olarak Büyükşehir Belediyesi ve bizler de destekledik. Projenin, gölümüzün korunarak kullanılması yönünde katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da gölde yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Temizleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar göle 683 dalış gerçekleştirildiğini anlatan Bayındır, proje kapsamında göldeki tüm hayalet ağların etaplar halinde temizleneceğini bildirdi.