  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beyşehir Gölü'nden çıkarılan "hayalet ağlar" sergilendi
Aktüel

Beyşehir Gölü'nden çıkarılan "hayalet ağlar" sergilendi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Beyşehir Gölü'nde yürütülen temizleme çalışmaları kapsamında gölden 470 ağ çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:49:20 -
Beyşehir Gölü'nden çıkarılan "hayalet ağlar" sergilendi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Beyşehir Gölü'nde başlattığı "hayalet ağ" olarak isimlendirilen, göl dibinden çıkarılamamış ya da terk edilmiş balıkçı ağlarının tespiti ve temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Beyşehir Gölü'nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

İkinci etabına başlanan çalışmalar kapsamında bugüne kadar gölden çıkartılan 470 adet ağ, farkındalık oluşturulması amacıyla "Beyşehir Gölü Temizleniyor" temasıyla göl kıyısında sergilendi.

- "2 bin 427 noktada hayalet ağ tespit edildi"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman, Beyşehir Gölü'nün tamamını kapsayacak şekilde, batimetri ve sığ sismik ölçümlerin yapıldığını, haritalanmasının tamamlandığını belirtti.

Beyşehir Gölü'nün tamamında hayalet ağların bulunduğu noktaların tespit edildiğini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Toplamda 2 bin 427 noktada hayalet ağ tespit edilmiş olup, bunların 470'si gölden çıkarılmıştır. Çalışmalar kış sezonu olduğu için önümüzdeki yıl yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortaklaşa yürütülecektir. Mevcut diğer ekolojik çalışmalar devam etmektedir. Beyşehir Gölü'nü temizlemek ve temiz olarak koruyarak yarınlara bırakmak adına öncelikle Beyşehir Gölü'nde su seviyesi tespit cihazları, analiz cihazları kurulmaktadır. Bunlar anlık olarak veri aktaracaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler geliştirerek su modelleme kotu belirlenecektir. Yine su kalitesine yönelik izleme istasyonları ile hava kalitesine yönelik hava kalitesi ölçüm cihazları kurulacaktır."

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik ise Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olduğunu anımsattı.

Beyşehir Gölü ile ilgili hem kirliliğin tespiti hem de korunması amacıyla uzun yıllar çalışmalar yapıldığını dile getiren Şevik, "Projenin gerçekleştirilmesi için Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalandı. Yürütücü olarak Büyükşehir Belediyesi ve bizler de destekledik. Projenin, gölümüzün korunarak kullanılması yönünde katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da gölde yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Temizleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar göle 683 dalış gerçekleştirildiğini anlatan Bayındır, proje kapsamında göldeki tüm hayalet ağların etaplar halinde temizleneceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu
Dünya

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak ..
Alamanya'dan tam tersi haberler geliyor! Yılmaz Özdil fena yırtıldı
Gündem

Alamanya'dan tam tersi haberler geliyor! Yılmaz Özdil fena yırtıldı

Almanya'yı koronavirüs aşısı konusunda övüp, parlatan ve Türkiye'yi kötüleyen Yılmaz Özdil'e bu ülkeden kötü haber geldi.
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay