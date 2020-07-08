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Aktüel

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gün batımının güzelliği fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:10:49 -
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gün batımının güzelliği fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük ikinci büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda günbatımı görenleri büyülüyor.

Dünyada günbatımının en güzel izlendiği yerler arasında ikinci sırada gösterilen Beyşehir'de, Anamas Dağı'nın gerisinde güneşin battığı anları izleyenler, Beyşehir Gölü yüzeyine yansıyan kızılın onlarca değişik tonunu da görebiliyor.

Beyşehir Gölü'nün ünlü gurup vaktini ölümsüzleştirebilmek için göl kıyısına akın eden fotoğraf tutkunları, en iyi kareleri alabilmek için dakikalarca mesai yapıyor.

Göl yüzeyinde günbatımı esnasında görülen tekne ve su bisikletleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.

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