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Beyşehir Adaköy’e şehitler anısına Türk bayrağı dikildi

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesinde, vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehitler anısına yerleşim merkezinin her yerinden görülebilecek bir noktası olan Meteris Tepesi’ne ilçenin en büyük Türk bayrağı dikildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:09
Beyşehir Adaköy’e şehitler anısına Türk bayrağı dikildi

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesinde, vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehitler anısına yerleşim merkezinin her yerinden görülebilecek bir noktası olan Meteris Tepesi’ne ilçenin en büyük Türk bayrağı dikildi.


Beyşehir Belediyesi, Adaköy Mahallesi Muhtarlığı ve Adaköy’de yaşayan gençlerin destek ve katkılarıyla müşterek olarak gerçekleştirilen bir çalışmayla, yerleşim merkezinin Meteris Tepesi’ne, düzenlenen törenle Adaköy’deki ve Türkiye’deki tüm şehitleri anmak amacıyla dev Türk bayrağı dikildi. Törende konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ay yıldızlı Türk bayrağının, Türk milleti için taşıdığı değer ve öneme vurgu yaptı. Başkan Bayındır, “Sizlerle bugün burada manası çok büyük, şehitlerimizin kanıyla, vatan toprağını koruma amacıyla anlı yere düşen ama yüreklerimizde hep yaşayan şehitlerimizin kanıyla bu bayrak bize hediye edilmiş. Bayrak, vatan toprağı ve bizim için şereftir. O şerefi yaşamak her Türk’ün en büyük görevidir. Bu duygular içinde bu çocuklarımıza devlet, vatan ve millet aşkını bugünlerden aşılarsak, bayrağımızı başımızın tacı yaparsak, bu çocuklarımız yarın bizim bıraktığımız yerden devam edecektir. Bu vatan hepimize çok görev vermiş, çok görevlerimiz var, inşallah uyumayacağız, çok çalışacağız. Çocuklarımıza vatan millet aşkını aşılayacağız, bu duygular içinde bu törenin Adaköyümüze, bölgemize, Beyşehirimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından şehitler için dualar edilirken, 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı, 25 metre uzunluğundaki direğin gönderine kurulan özel hidrolik sistem sayesinde okunan İstiklal Marşı’nın eşliğinde çekildi. Törene, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Adaköy Muhtarı Ahmet Şanal, mahalle sakinleri ve yöre gençleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:09
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