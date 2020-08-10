  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beyrut'taki patlamayla ilgili soruşturma Adalet Konseyine devredildi

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın talebi üzerine patlamayla ilgili soruşturma yetkisini Adalet Konseyine verdi - Arama kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:51:59 -
Beyrut'taki patlamayla ilgili soruşturma Adalet Konseyine devredildi

BEYRUT (AA) - Lübnan hükümetinin, geçen hafta ağır can ve mal kaybına yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı Adalet Konseyine devrettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sabah saatlerinde telefonda görüştüğü Başbakan Hassan Diyab'a Beyrut'ta deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili soruşturma yetkisini devretmesi talebinde bulundu.

Başbakan Diyab da bunun üzerine söz konusu soruşturma yetkisini Adalet Konseyine devretti.

Lübnan Adalet Konseyi, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin yanı sıra terör ve silah ticareti gibi özel konuların görüldüğü mahkeme olarak biliniyor.

- Patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, bugün açıklanan 5 kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıkarken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gustavo'ya çılgın teklif!
Spor

Gustavo'ya çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Gustavo'ya Olympique Lyon'dan bir teklif daha geldi. Fransız ekibi Brezilyalı yıldızın peşini b..
Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike
Dünya

Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Libya'da bulunan Brega Limanı'nda 25 bin ton amonyak gazı olduğunu belirterek bu ..
AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı
Siyaset

AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı

Katıldığı etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşka..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı