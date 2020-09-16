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Aktüel Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin onarımı Aksaz'da yapıldı
Aktüel

Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin onarımı Aksaz'da yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:58:46 -
Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin onarımı Aksaz'da yapıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin bakım ve onarımının Aksaz'da yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, Aksaz'da havuzlanmış, bakım ve onarımı yapılmış, harekata hazır hale getirilerek BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam etmek üzere Aksaz'dan ayrılmıştır." bilgisi paylaşıldı.


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