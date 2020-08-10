Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike

Geçtiğimiz günlerde Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, olayda 100 kişi hayatını kaybetmiş 4 binden fazla insan da yaralanmıştı. Dehşete düşürün patlamanın ardından kritik bir uyarı da Libya için geldi.

Benzeri bir patlama olabilir

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Libya'da Bingazi ile Sirte arasında bulunan Brega Limanı'nda 25 bin ton amonyak gazı bulunduğunu belirterek bu limanda Beyrut benzeri bir tehlikenin yaşanabileceğini söyledi. Bölgedeki silahlı paralı askerlerin varlığına dikkat çeken Sanallah, “Bu limanda 25 bin ton amonyak gaz bulunuyor. Zehirli olan bu gazın sızması ölümcül olacaktır. Ayrıca bu gaz ateşe maruz kalırsa çok büyük bir patlama meydana gelir. Binlerce Libyalının hayatı tehlike altında. Petrol tesislerinin etrafındaki tampon bölgeler silahlardan arındırılmalıdır. Militanlar ve paralı askerlerin de acilen limanları terk etmesi gerekiyor.” dedi.