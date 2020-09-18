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Dünya Beyrut’taki facianın ardından çok net uyardılar! ‘Bazı bölgelerinize silah ve amonyum nitrat yerleştirdiler’
Dünya

Beyrut’taki facianın ardından çok net uyardılar! ‘Bazı bölgelerinize silah ve amonyum nitrat yerleştirdiler’

Beyrut’taki facianın yankıları sürerken ABD’den çarpıcı iddia geldi. ABD, Hizbullah’ın Avrupa’nın bazı bölgesine silah ve amonyum nitrat sakladığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:56:00 -
Beyrut’taki facianın ardından çok net uyardılar! ‘Bazı bölgelerinize silah ve amonyum nitrat yerleştirdiler’

Orta Doğu bölgesinde teröre açık destek veren ABD’den dünya gündemine bomba gibi düşecek iddia geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales, açıklamalarda bulundu.

Hizbullah’ın Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde silah ve amonyum nitrat sakladığı öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales, iddialar sonrası Avrupa’ya Hizbullah’a karşı sert duruş çağrısı yaptı. Yerleştirilen silah ve amonyum nitratın patlayıcı yapımında kullanılacağı aktarıldı.

Belçika'dan Fransa'ya, Yunanistan'a, İtalya'ya, İspanya'ya ve İsviçre'ye Hizbullah silahları götürüldüğünü söyleyen Sales, ‘’Aynı zamanda Fransa, Yunanistan ve İtalya'da ciddi miktarda amonyum nitrat bulundu ve yok edildi" diye konuştu.

Hizbullah’ın neden bu eylemi yaptığına ilişkin kendi sorusunu cevaplayan Sales, Tahran’ın istediği gibi eylem gerçekleştirebileceğini söyledi.

Beyrut limanı

Beyrut limanında bir depo dolusu amonyum nitrat çok büyük bir patlamaya sebep olmuştu. Avrupa Birliği, Hizbullah'ın silahlı kolunu terör örgütü olarak tanırken siyasi kanadı için böyle bir nitelendirmede bulunmuyor.

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