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Dünya Beyrut’taki Ermeniler Türk elçiliğine saldırdı
Dünya

Beyrut’taki Ermeniler Türk elçiliğine saldırdı

Türkiye’nin Azerbaycan’a destek vermesinden rahatsız olan Lübnan’daki Ermeniler, Türk büyükelçiliğine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:40:00 -
Beyrut’taki Ermeniler Türk elçiliğine saldırdı

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup bir grup, güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği desteği protesto eden yaklaşık iki yüz kişilik grup, Türk Büyükelçiliğine girmek istedi.
Elçilikte yoğun önlem alan Lübnan güvenlik güçleri, Ermeni bayrakları taşıyan grubun elçiliğe girmesine izin vermedi. Bunun üzerine söz konusu grup Lübnan güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı. Olaylar yaklaşık 1 saat sürdü.

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